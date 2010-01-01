Дом престарелых «Ильинка»

Подробнее о доме престарелых «Ильинка»

Дом престарелых находится в северном направлении от Москвы, в Дмитровском городском округе, в зоне лесов. Очень спокойное и тихое место. Постояльцы с деменцией, с болезнью Альцгеймера и Паркинсона чувствуют себя на природе значительно лучше.

Благодаря социальной активности, общению, правильному стабильному распорядку дня, хорошему питанию у постояльцев снижается риск развития депрессивных состояний и улучшается качество жизни.

Сиделки ухаживают за подопечными 24 часа в сутки, помогая справляться с бытовыми делами, переодеваться, принимать пищу, выходить на прогулку. В доме престарелых проводятся занятия, направленные на сохранение мышления, памяти, речи. Сотрудники создают условия для того, чтобы восстановить утраченные навыки самообслуживания у пожилых людей.

Навещать пожилых людей в заведении можно в любое удобное время. Сиделки помогают наладить связь с родственниками и сообщают информацию о состоянии здоровья и самочувствии постояльцев.