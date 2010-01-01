Дом престарелых «Ильинка»
Высокий спрос
Объект просматривает: 7 человек
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Цена снижена до 990 руб./сутки.
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Условия проживания в пансионате
Кол-во мест в номере 1-4
Штатный врач терапевт
Спец. условия для душевно больных
5-ти разовое питание
Контроль состояния здоровья
Физкультура и массаж
Бесплатный Wi-Fi
Видеонаблюдение на территории
Спец. условия для лежачих больных
Досуг и развлечения
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Подробнее о доме престарелых «Ильинка»
Дом престарелых находится в северном направлении от Москвы, в Дмитровском городском округе, в зоне лесов. Очень спокойное и тихое место. Постояльцы с деменцией, с болезнью Альцгеймера и Паркинсона чувствуют себя на природе значительно лучше.
Благодаря социальной активности, общению, правильному стабильному распорядку дня, хорошему питанию у постояльцев снижается риск развития депрессивных состояний и улучшается качество жизни.
Сиделки ухаживают за подопечными 24 часа в сутки, помогая справляться с бытовыми делами, переодеваться, принимать пищу, выходить на прогулку. В доме престарелых проводятся занятия, направленные на сохранение мышления, памяти, речи. Сотрудники создают условия для того, чтобы восстановить утраченные навыки самообслуживания у пожилых людей.
Навещать пожилых людей в заведении можно в любое удобное время. Сиделки помогают наладить связь с родственниками и сообщают информацию о состоянии здоровья и самочувствии постояльцев.
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Проживание
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Рабочей командировки
Вынужденного отъезда
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