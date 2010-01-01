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    Дом престарелых «Ильинка»

    Высокий спрос

    Объект просматривает: 7 человек

    ×

    × Акция при заселении!
    Цена снижена до 990 руб./сутки.
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    Дом престарелых «Ильинка» для пожилых и престарелых
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    Дом престарелых «Ильинка»
    image
    Дом престарелых «Ильинка»
    image
    Дом престарелых «Ильинка»
    image
    Дом престарелых «Ильинка»
    image
    Дом престарелых «Ильинка»
    image
    Дом престарелых «Ильинка»
    image
    Дом престарелых «Ильинка»
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    Московская область, Дмитровский городской округ, поселок Ильинское
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    Телефон: +7 (499) 938-63-85
    (Круглосуточно)
    Стоимость: 1100 от 990 руб./сутки
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    Условия проживания в пансионате

    1. Кол-во мест в номере 1-4

    2. Штатный врач терапевт

    3. Спец. условия для душевно больных

    4. 5-ти разовое питание

    5. Контроль состояния здоровья

    1. Физкультура и массаж

    2. Бесплатный Wi-Fi

    3. Видеонаблюдение на территории

    4. Спец. условия для лежачих больных

    5. Досуг и развлечения

    Относится к категории

    Для больных паркинсоном Для больных альцгеймеромч Для больных с деменцией Дома престарелых Для ветеранов
    Описание Видео Акции Ценообразование Документы Распорядок дня Отзывы Как добраться Тарифы Номера

    Подробнее о доме престарелых «Ильинка»

    Дом престарелых находится в северном направлении от Москвы, в Дмитровском городском округе, в зоне лесов. Очень спокойное и тихое место. Постояльцы с деменцией, с болезнью Альцгеймера и Паркинсона чувствуют себя на природе значительно лучше. 

    Благодаря социальной активности, общению, правильному стабильному распорядку дня, хорошему питанию у постояльцев снижается риск развития депрессивных состояний и улучшается качество жизни. 

    Сиделки ухаживают за подопечными 24 часа в сутки, помогая справляться с бытовыми делами, переодеваться, принимать пищу, выходить на прогулку. В доме престарелых проводятся занятия, направленные на сохранение мышления, памяти, речи. Сотрудники создают условия для того, чтобы восстановить утраченные навыки самообслуживания у пожилых людей. 

    Навещать пожилых людей в заведении можно в любое удобное время. Сиделки помогают наладить связь с родственниками и сообщают информацию о состоянии здоровья и самочувствии постояльцев.


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    Бесплатная консультация по условиям проживания и стоимости в доме престарелых «Ильинка»

    Подберем идеальный вариант под ваш запрос

    +7 (499) 938-63-85

    Проживание

    Проживание близких в пансионате возможно на время:

    отпуск

    Отпуска

    рабочии командировки

    Рабочей командировки

    вынужденного отъезда

    Вынужденного отъезда

    на неограниченный срок

    На неограниченный срок


    Ценообразование пансионатов/центров

    Полный уход 24 часа в сутки (помощь в принятии пищи,передвижении, сопровождение на прогулки,смена подгузников, помощь в проведении гигиенических процедур)

    5-ти разовое питание, разработтаное для пожилых людей. Разнообразное меню, составленное на 21 день. Отдельное меню для больных сахарным диабетом и с проблемами ЖКТ

    Ежедневная уборка комнат, смена постельного и нательного белья не реже одного раза в неделю, система обеззараживания воздуха, дезинфекция помещений

    Предоставление во временное пользование специалнього оборудования (функциональные кровати, инвалидные коляски, ходунки, противопролежневые матрацы)

    Регулярные прогулки 1-2 раза в день в зависимости от погодных условий, занятия лечебной физической культурой (ЛФК) на свежем воздухе, пальчиковая гимнастика

    Организованный досуг: проведение праздников, развлекательные программы, концерты с участием артистов, занятия арт-терапией с дипломированными специалистами

    Оснащение комплексом противопожарной автоматической сигнализацией с передачей сигнала через систему «Стрелец мониторинг», ежедневный контроль со стороны МЧС

    Ведение карт здоровья клиента, отслеживание динамики состояния здоровья, контроль приема лекарственных препаратов, еженедельный осмотр терапевтом, поддержка когнетивных функций

    1. Количество кроватей в комнате (чем меньше - тем дороже)

    2. Уход за лежачими больными (с проживанием) (обычно дороже)

    3. Деменция. Кратко срочная потеря памяти. Допускается неадекватность поведения неагрессивного характера.

    СНИЛС

    Полис

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    Выписка из больницы

    Как добраться до пансионата

    Дом престарелых «Ильинка»

    Адрес: Московская область, Дмитровский городской округ, поселок Ильинское

    От МКАД 46 километров по Дмитровскому шоссе.

    От метро "Алтуфьево" на автобусе №401 до остановки "Улица Ленина", пересадка на автобус №42 до остановки "Ильинское", далее 6 минут пешком.

    С Савёловского вокзала до ж/д станции "Яхрома", далее на автобусе №42 до остановки "Ильинское", затем 6 минут пешком.

    Пансионат расположен вблизи городов:

    Дмитров



    Тариф 1

    Базовый уход

    для самостоятельных пожилых людей

    от 1000 ₽ в сутки

    Тариф 2

    Специальный уход

    для больных деменцией и инвалидов

    от 1200 ₽ в сутки

    Тариф 3

    Интенсивный уход

    для лежачих и тяжелобольных пожилых

    от 1400 ₽ в сутки

    Цены на проживание в пансионате для пожилых людей:

    Двухместные номера – от 1500 руб./сутки

    двухместные номера
    • 5-разовое сбалансированное питание
    • Профессиональная психологическая помощь
    • Наблюдение круглосуточно и без выходных
    • Ортопедические кровати
    • Индивидуальные программы лечения и реабилитации
    • Помощь сиделок в гигиенических процедурах
    • Контроль за своевременным приемом лекарств
    • Смена нательного и постельного белья
    • Стирка и глажка белья
    • Сопровождение на прогулку

    Трехместные номера – от 1300 руб./сутки

    трехместные номера
    • Развлекательные программы, концерты
    • Сбалансированное питание
    • Регулярный контроль состояния здоровья
    • Санитарно-гигиенический уход
    • Обустроенная территория с пандусами и перилами для инвалидов-колясочников
    • Совместное проживание с близкими людьми
    • Занятия для поддержания мелкой моторики
    • Предоставление средств для передвижения
    • Помощь персонала в адаптации
    • Парикмахерские услуги

    Прочие номера – от 1000 руб./сутки

    прочие номера
    • Профилактическая лечебная гимнастика
    • Организация досуга и отдыха
    • Индивидуальные социальные программы реабилитации
    • Социальная адаптация
    • Квалифицированная медицинская помощь
    • Занятия ЛФК для поддержания физической активности
    • Регулярное посещение врача
    • Гигиенические услуги, стрижка волос и ногтей
    • Моцион на свежем воздухе в сопровождении
    • Соблюдение индивидуальной диеты

    Номера для лежачих больных – от 1200 руб./сутки

    Номера для лежачих больных
    • Бесплатная перевозка лежачих больных
    • Услуги массажиста
    • Ежедневный контроль приема лекарств
    • Смена постельного белья
    • Помощь в приеме пищи
    • Видео наблюдение за работой персонала
    • Функциональные кровати
    • Матрасы против образования пролежней
    • Кнопка вызова персонала рядом с кроватью
    • Уход за кожей и противопролежневые процедуры

    Узнать о наличии свободных номеров вы всегда можете по телефону горячей линии +7 (499) 938-64-22, либо воспользоваться формой обратной связи на сайте. Мы поможем вернуть человека к активной жизни после перенесенного инфаркта миокарда, инсульта, перелома шейки бедра, травм позвоночника

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    • +7 (499) 938-63-85
    • Москва, Староалексеевская ул., 5
    • Время работы: 9:00 - 21:00
    •
    2023 , Дом престарелых "Оранжевый Кот"
    *Цена не является публичной офертой, окончательную цену согласовывает управляющая пансионатом. Соглашение на обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.